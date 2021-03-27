ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кравчука поставили на место после заявления о водной блокаде Крыма

18:36
  • суббота
  • 27 марта 2021

Россия сама решит проблему с водой в республике

В России ответили на провокационное заявление главы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Первый президент Незалежной намекнул на то, что Киев снимет водную блокаду Крыма только, если в республике случится гуманитарная катастрофа, причём только после переговоров с российской стороной. 
Украину накажут за водную блокаду Крыма

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в связи с этим, что Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям.

"Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", - сказал Гемпель в интервью РИА Новости.

По мнению крымского депутата, водной блокаде полуострова, которую устроила Украина, необходимо дать правовую оценку. Подобное предложение ранее прозвучало в Германии. 22 февраля депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил о намерении обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право. Действия украинских властей парламентарий сравнил со средневековыми методами осады.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.