Кравчука поставили на место после заявления о водной блокаде Крыма

Россия сама решит проблему с водой в республике

В России ответили на провокационное заявление главы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Первый президент Незалежной намекнул на то, что Киев снимет водную блокаду Крыма только, если в республике случится гуманитарная катастрофа, причём только после переговоров с российской стороной.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в связи с этим, что Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не будет обращаться за помощью к украинским властям.

"Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", - сказал Гемпель в интервью РИА Новости.

По мнению крымского депутата, водной блокаде полуострова, которую устроила Украина, необходимо дать правовую оценку. Подобное предложение ранее прозвучало в Германии. 22 февраля депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил о намерении обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право. Действия украинских властей парламентарий сравнил со средневековыми методами осады.

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