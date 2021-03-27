Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ

Голосование проходило в проекте "Активный гражданин"

Новая станция Большой кольцевой линии метро в Москве будет называться "Народное Ополчение". Из двух предложенных вариантов москвичи выбрали этот. За него проголосовали более 55%. Голосование проходило на этой неделе в проекте "Активный гражданин".

Второй вариант - "Карамышевская" - набрал 35,93% голосов. Ещё 9,05% активных граждан посчитали, что вопрос должны решать специалисты.

Большую кольцевую линию начали строить в 2018 году. Она станет одной из самых протяжённых в мире - 70 километров. Сейчас для пассажиров открыты 10 станций БКЛ, всего их будет 31.

В проекте "Активный гражданин" москвичи голосуют по важным внутригородским вопросам. В частности, граждане решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки и МФЦ.

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