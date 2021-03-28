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За сутки в России выявлено 9 088 заражённых коронавирусом

11:02
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Масочный режим пока действует

За сутки в России зафиксировано 9 088 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 519 832 человека с COVID-19, умерло 97 740 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 878 новых больных, всего в столице 1 022 551 инфицированный, скончались 16 498 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Почти все переболевшие коронавирусом (99%) в той или иной форме жалуются на депрессию и тревогу. Как сообщила на этой неделе главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова, у пациентов встречаются различные неврологические нарушения. Среди них - головная боль, нарушение чувствительности, обоняния, вкуса, параличи, тревога и депрессия.

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