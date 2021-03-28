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В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

11:08
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

С каждым днём их число увеличивается больше чем на тысячу

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 1 151 человек с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 941 192.
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В Москве выросло число госпитализаций пожилых людей с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия- 1". На этой неделе он дал оценку ситуации в городе и в целом назвал её стабильной. Но люди старшего возраста в последние дни стали чаще попадать в больницу с COVID-19, отметил Собянин.

По данным на 28 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 519 832 пациентам, умерли с начала пандемии 97 740 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 022 551, в мире более 126 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,7 миллиона человек.

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