Более 300 судов не могут войти в Суэцкий канал из-за застрявшего сухогруза

Сдвинуть его с места не получается

Более 300 судов с грузами разного назначения стоят в очереди на проход через Суэцкий канал. С обеих сторон канала образовались многокилометровые пробки из кораблей. Потери торговых компаний исчисляются миллионами долларов. Египет несёт огромные финансовые убытки, не получая деньги за проход судов по каналу.

23 марта в самом узком месте Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз Ever Given длиной более 400 метров. Судно встало поперёк канала и полностью заблокировало движение. По предварительным данным, причиной стал сильный ветер, который развернул корабль на 90 градусов.

26 марта была предпринята первая попытка сдвинуть корабль, но она не увенчалась успехом. 27 марта весь день велись работы по углублению дна под носом судна, затем с помощью девяти буксиров была предпринята вторая попытка стащить с мели контейнеровоз, но и она также оказалась неудачной, сообщает ТАСС.

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