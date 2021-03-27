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Украина провела учения с турецкими беспилотниками у берегов Крыма

19:43
  • суббота
  • 27 марта 2021

Это опасная провокация

Украина устроила провокацию у берегов Крыма. Военные провели учения с турецкими беспилотниками Bayraktar над Чёрным морем. Манёвры прошли на расстоянии около 60 километров от крымского побережья в акватории рядом с Херсонской областью.
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Как сообщили в Минобороны Украины, дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию.

Киев закупил турецкие беспилотники Bayraktar в 2019 году. Их планируется оснащать высокоточными авиабомбами турецкой компании Roketsan. Именно такие беспилотные аппараты позволили азербайджанской армии добиться больших военных успехов во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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