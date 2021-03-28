Чемпионат мира по фигурному катанию закончился триумфом российских спортсменов

Они завоевали три золотых медали

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершился триумфом наших спортсменов, они получили три золотых медали из четырёх возможных, сообщает "ТВ Центр".

Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал высшую награду в танцах на льду. В произвольном танце они набрали 113 баллов, а всего заработали 221 бал, обойдя американских и канадских спортсменов.

Днём ранее в женском одиночном катании весь призовой пьедестал впервые в истории мировых турниров заняли россиянки: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram