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Чемпионат мира по фигурному катанию закончился триумфом российских спортсменов

10:19
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Они завоевали три золотых медали

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершился триумфом наших спортсменов, они получили три золотых медали из четырёх возможных, сообщает "ТВ Центр".
Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал высшую награду в танцах на льду. В произвольном танце они набрали 113 баллов, а всего заработали 221 бал, обойдя американских и канадских спортсменов.

Днём ранее в женском одиночном катании весь призовой пьедестал впервые в истории мировых турниров заняли россиянки: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

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