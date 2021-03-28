Россия ответила на провокацию Украины в адрес жителей Крыма

В Киеве снова делают громкие заявления о возвращении республики

В России ответили на провокационное заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Чиновник осмелился пугать жителей Крыма выселением с полуострова в случае возвращения его в состав Украины. По мнению министра, Россия завезла в Крым полмиллиона человек, чтобы размыть местное население.

Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По мнению депутата, украинский министр скоро лишится должности.

"Граждане Украины в один момент очнутся и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", - сказал Калашников.

Крым и Севастополь стали частью России после референдума в 2014 году, на котором более 96% населения проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации. В Москве не раз подчёркивали, что вопрос территориальной принадлежности республики закрыт раз и навсегда.

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