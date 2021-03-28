В России стала доступна третья вакцина от коронавируса

В оборот запущен препарат от центра Чумакова

В России в гражданский оборот сегодня поступила третья отечественная вакцина от коронавируса. Это препарат "КовиВак", разработанный в Научном центре имени Чумакова. Первые партии отправили в регионы.

В Самарской области за время прививочной кампании иммунитет успели приобрести более 100 тысяч человек. Еще 160 тысяч ожидают второй инъекции. По словам врачей, жители региона стали активней записываться на вакцинацию, особенно представители группы риска, сообщает "ТВ Центр".

Очередная партия вакцины поступила на днях и в республику Коми. Теперь главная задача как можно скорее, до наступления паводков, доставить её в труднодоступные районы.

На фоне успешно проводимой в России вакцинации в Европе всё чаще звучат призывы ускорить процедуру регистрации и наладить поставки российских препаратов. Так, норвежское издание заявило о том, что Евросоюз остался не у дел в борьбе за дозы вакцины.

Одна из причин в том, что ЕС ведёт себя слишком высокомерно и не уважает российскую науку. Те, кто отзывался плохо о российском препарате были по меньшей мере наивны, по большей - сознательно нам врали. Русофобия вытесняет рациональное мышление. Придёт время, когда Брюссель сам постучится в ворота Кремля и будет просить вакцину.

Тогда как измученные за время пандемии люди даже не просят - требуют снятия ограничений. В британском Брэдфорде митинг обернулся столкновениями с правоохранителями. Протестующие прорвали полицейское оцепление. В Германии столкновения произошли в городе Хемниц. Органам правопорядка пришлось запросить подкрепление из соседних регионов.

А вот власти Испании решились на опасный эксперимент: разрешили провести первый за долгое время концерт на пять тысяч человек. Перед входом каждый прошел экспресс-тест, измерил температуру и получил бесплатные средства защиты.

Одни из самых строгих ограничений введены в Польше, там закрыты кафе, магазины, учебные заведения. В стране продолжает действовать режим локдауна. На французской границе проверяют всех въезжающих. При себе необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест.



Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram