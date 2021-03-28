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Пентагон проведёт виртуальные учения по противодействию России

12:30
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Всё будет происходить в компьютерном зале

Американские военные будут учиться противостоять российской армии виртуально. Этим летом командование США примет участие в засекреченной компьютерной игре, в которой на роль агрессоров назначили Москву и Пекин. Об оригинальной задумке Пентагона сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в ведомстве.
В Пентагоне назвали Россию угрозой для существования США

В частности, речь идёт об отработке действий США на случай крупных кибератак, продвижения России в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Москвой Арктики, а также демонстрации Китаем силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань, сообщает "ТВ Центр".

Показать свою мощь американцы решили посредством компьютерных игрушек. В рамках секретной военной игры маститые американские генералы засядут за компьютеры по всему миру и как заправские геймеры начнут рубиться с виртуальным противником в стрелялки и аркады. Руководить этим действом будет председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Отчёт о результатах представят лично шефу Пентагона Ллойду Остину.

Результаты виртуальных военных игр будут строго засекречены. Ведь даже организаторы не сомневаются: они выявят недостатки в стратегиях и действиях Вооруженных сил США. На условиях анонимности один из бывших чиновников Пентагона подтвердил журналистам CNN: в недавних учениях, посвящённых конфликту с такими крупными противниками как Россия и Китай, американцы и их союзники проиграли.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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