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Террористы атаковали католический собор в Индонезии

11:09
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Есть пострадавшие

По крайней мере, 14 человек получили ранения в результате атаки на католический собор в Индонезии. Утром 28 марта два террориста попытались прорваться внутрь храма. В это время там находилось много верующих, которые пришли на воскресную мессу по случаю Вербного воскресенья.
Опубликовано видео с места теракта в Швеции

Экстремистам помешала охрана. Когда взрывное устройство сдетонировало, погиб один из преступников. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Российское посольство призвало наших граждан, которые находятся в азиатском государстве, не посещать многолюдные места, сообщает "ТВ Центр".

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