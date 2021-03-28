Террористы атаковали католический собор в Индонезии

Есть пострадавшие

По крайней мере, 14 человек получили ранения в результате атаки на католический собор в Индонезии. Утром 28 марта два террориста попытались прорваться внутрь храма. В это время там находилось много верующих, которые пришли на воскресную мессу по случаю Вербного воскресенья.

Экстремистам помешала охрана. Когда взрывное устройство сдетонировало, погиб один из преступников. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Российское посольство призвало наших граждан, которые находятся в азиатском государстве, не посещать многолюдные места, сообщает "ТВ Центр".

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