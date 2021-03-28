Грузовик "Прогресс" установил рекорд по длительности нахождения на орбите

Он пристыкован к МКС уже почти год

Новый рекорд по длительности пребывания в космосе установил российский корабль "Прогресс МС-14". Космический грузовик пристыкован к МКС уже почти год. Согласно плану, он покинет станцию 27 апреля, пробыв на орбите 367 суток. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году.

Корабли серии "Прогресс" используют для доставки топлива, кислорода, питьевой воды и других грузов для экипажа. В апреле на МКС отправится следующая экспедиция.

В её составе - командир экипажа Олег Новицкий, специалист Роскосмоса Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Они уже проходят заключительный этап предстартовой подготовки, сообщает "ТВ Центр".

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