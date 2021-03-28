Российские учёные нашли в морских обитателях лекарство против рака

Сейчас идут научные исследования

Уникальные исследования учёных в Приморье. Сотрудникам Дальневосточного университета удалось выделить из морских обитателей ценное вещество, которое можно использовать в борьбе с онкологическими заболеваниями. Сейчас в лабораториях проходят доклинические испытания.

Сотрудники после долгих исследований выявили, что в иглокожих организмах содержится ценное вещество под названием порфирин. Под его воздействием раковые клетки погибают, сообщает "ТВ Центр".

Офиуры похожи на морские звезды. Это довольно распространённые подводные обитатели. Для научных исследований одну из партий подняли с глубины 15-ти метров вблизи острова Русский. После того, как из иглокожих выделили порфирин, его испытали на клетках опухоли молочной железы.

От яда до лечебного свойства - всего несколько миллиграммов. При больших дозировках порфирин может уничтожить всё живое в организме. Но учёные предполагают, что вещество из этих иглокожих можно использовать и при фотодинамической терапии.

Приморские учёные активно исследуют морских обитателей и их лечебные свойства. Но по статистике из 100 тысяч обнаруженных веществ после комплекса доклинических испытаний только одно применяется в лечении рака. Поэтому, чем больше открытий будет сделано, тем больше шансов получить новые лекарства.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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