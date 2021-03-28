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Как прошла "Ночь театров" в Москве

11:17
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Часть мероприятий провели в онлайн-формате

Спектакли, лекции и мастер-классы от известных актёров и режиссёров, а также уникальная возможность оказаться за кулисами. В Москве уже в девятый раз прошла "Ночь театров".
Сергунина: Часть событий "Ночи театров" будет транслироваться онлайн

Свои двери также распахнули концертные залы и культурные центры. Всего более 130-ти площадок подготовили двести разных мероприятий. Многие из них транслировались онлайн.

А в "Ленкоме" зрителей ждал сюрприз - оригинальная постановка проекта "Заячий стон", в которой интеллектуальный юмор перемешивается с элементами абсурда, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, наши коллеги в большинстве стран мира отмечают День театра с печальным  настроением. Но московские культурные площадки имеют счастливую возможность каждый вечер встречать зрителей и даже проводить "Ночь театров".

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