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Синоптик пообещал россиянам "персиковое" лето

13:37
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Температура будет выше нормы на 1-2 градуса

В Центральной России лето в этом году будет "персиковым". Такое определение придумал метеоролог Евгений Тишковец.
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Температура ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом в июле в центре страны будет сухо - возможен небольшой дефицит осадков.

"Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым. Причём, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы", - сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" в интервью URA.RU.

Тишковец рекомендовал россиянам провести отпуск в этом году в России. Он также отметил, что этим летом созреет неплохой урожай, это связано с прогнозируемыми погодными условиями.

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