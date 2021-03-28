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Найдены организаторы водной блокады Крыма

13:27
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Им предъявят иски

Определены виновные в организации водной блокады Крыма. Россия намерена взыскать с них почти полтора триллиона рублей. Иск предъявят трём гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
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Действия двух бывших депутатов Верховной рады Андрея Сенченко и Рефата Чубарова, а также действующего нардепа Мустафы Джемилева будут квалифицированы не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей.

В интервью РИА Новости спикер парламента Крыма подчеркнул, что коллективную ответственность за водную блокаду несёт как предыдущее руководство Украины, так и нынешнее.

Накануне, 28 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил дать правовую оценку действиям Киева, который перекрыл подачу воды в Крым.

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