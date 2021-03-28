Есть ли будущее у цифрового искусства

Некоторые работы уходят с молотка за десятки миллионов долларов

В Сети сейчас самые популярные три буквы это - NFT. Если коротко, так называется технология, которая позволяет передавать права на любой цифровой объект от одного человека другому.

Она очень понравилась современным художникам и прочим "деятелям искусств". Теперь они могут продавать свои работы в интернете. Ажиотаж - колоссальный! Выставку NFT планирует провести "Эрмитаж".

А одна цифровая картинка ушла с молотка почти за 70 миллионов долларов. Юлия Богоманшина выяснила кто и за что платит такие деньги (смотрите видео).

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