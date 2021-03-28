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Перекрывшее Суэцкий канал судно решили разгрузить

14:35
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

С него снимут часть контейнеров

Застрявший в Суэцком канале корабль решили разгрузить, сняв с него часть контейнеров. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа. После разгрузки судно попытаются сдвинут с места буксирами. 
Более 300 судов не могут войти в Суэцкий канал из-за застрявшего сухогруза

Судно Ever Given пытаются снять с мели несколько суток, но ни углубление дна под ним, ни буксировка пока не приносят никакого результата. Точная дата завершения спецоперации по разблокировке канала до сих пор неизвестна. Утром 28 марта к месту ЧП были направлены ещё два дополнительных буксира, пишут местные СМИ.

Инцидент в Суэцком канале уже привёл к огромным потерям грузоперевозчиков, в Финляндии начинается дефицит кофейных зёрен. Каждые сутки Египет теряет около 14 миллионов долларов из-за того, что по каналу не идут суда. С обеих сторон канала скопилось более 300 судов, пробки из кораблей растянулись на десятки километров.

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