Перекрывшее Суэцкий канал судно решили разгрузить

С него снимут часть контейнеров

Застрявший в Суэцком канале корабль решили разгрузить, сняв с него часть контейнеров. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа. После разгрузки судно попытаются сдвинут с места буксирами.

Судно Ever Given пытаются снять с мели несколько суток, но ни углубление дна под ним, ни буксировка пока не приносят никакого результата. Точная дата завершения спецоперации по разблокировке канала до сих пор неизвестна. Утром 28 марта к месту ЧП были направлены ещё два дополнительных буксира, пишут местные СМИ.

Инцидент в Суэцком канале уже привёл к огромным потерям грузоперевозчиков, в Финляндии начинается дефицит кофейных зёрен. Каждые сутки Египет теряет около 14 миллионов долларов из-за того, что по каналу не идут суда. С обеих сторон канала скопилось более 300 судов, пробки из кораблей растянулись на десятки километров.

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