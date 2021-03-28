Психолог назвала самое депрессивное время суток

Таких периодов несколько

Наиболее тяжёлым периодом для одиноких людей считается время с восьми до десяти часов вечера. В это время люди больше подвержены депрессии, плохому настроению и негативным эмоциональным переживаниям.

Такого мнения придерживаются психологи и психолингвисты, они сделали свои выводы на основе специфических исследовательских методов и подходов. Как рассказала в интервью АГН "Москва" профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова, многие люди склонны назначать свидания именно в эти часы, чтобы не оставаться одним.

Если человек не спит ночью, то депрессивным временем также считается период с трёх до пяти часов. В это время усиливаются переживания, а логика, напротив, подавляется.

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