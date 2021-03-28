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Два студента погибли от удара током в общежитии на Сахалине

15:09
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Идёт расследование происшествия

В общежитии Сахалинского госуниверситета трагически погибли два студента 18 и 19 лет. Они скончались после удара током. Один из молодых людей мылся в душе, когда произошло короткое замыкание в установленном там водонагревателе. Второй попытался его спасти, в итоге оба погибли.
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Директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса этого учебного заведения арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР. Ему инкриминируют совершение преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам".

Во всех социальных учреждениях Сахалинской области начата проверка электрооборудования. Такое распоряжение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.

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