Два студента погибли от удара током в общежитии на Сахалине

Идёт расследование происшествия

В общежитии Сахалинского госуниверситета трагически погибли два студента 18 и 19 лет. Они скончались после удара током. Один из молодых людей мылся в душе, когда произошло короткое замыкание в установленном там водонагревателе. Второй попытался его спасти, в итоге оба погибли.

Директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса этого учебного заведения арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР. Ему инкриминируют совершение преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам".

Во всех социальных учреждениях Сахалинской области начата проверка электрооборудования. Такое распоряжение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.

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