Путин объяснил, почему не стал делать прививку при журналистах

Президент раскрыл детали своей вакцинации

Владимир Путин объяснил, почему он не стал делать прививку от коронавируса на камеру. Так поступает большинство публичных людей и мировых лидеров. Российский лидер имеет на этот счёт свою позицию.

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?" – сказал президент России в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства в шутку отметил, что при желании, если кто-то захочет сфальсифицировать прививку, то может сделать укол физраствора или витаминов.

Путин также раскрыл некоторые детали своей вакцинации, которая прошла на этой неделе. Перед прививкой президенту измерили температуру, а через несколько часов после укола он почувствовал некоторый дискомфорт в руке. Президент не занимался спортом три дня после прививки, а на ночь положил рядом с собой на тумбочку градусник.

Российский лидер отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжёлые последствия после болезни. Отечественные вакцины Путин назвал эффективными, надёжными и безопасными. Серьёзных побочных эффектов у них нет, отметил президент.

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