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Путин объяснил, почему не стал делать прививку при журналистах

14:18
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Президент раскрыл детали своей вакцинации

Владимир Путин объяснил, почему он не стал делать прививку от коронавируса на камеру. Так поступает большинство публичных людей и мировых лидеров. Российский лидер имеет на этот счёт свою позицию.
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"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?" – сказал президент России в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства в шутку отметил, что при желании, если кто-то захочет сфальсифицировать прививку, то может сделать укол физраствора или витаминов.

Путин также раскрыл некоторые детали своей вакцинации, которая прошла на этой неделе. Перед прививкой президенту измерили температуру, а через несколько часов после укола он почувствовал некоторый дискомфорт в руке. Президент не занимался спортом три дня после прививки, а на ночь положил рядом с собой на тумбочку градусник.

Российский лидер отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжёлые последствия после болезни. Отечественные вакцины Путин назвал эффективными, надёжными и безопасными. Серьёзных побочных эффектов у них нет, отметил президент.  

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