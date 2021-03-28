Пашинян заявил об отставке с поста премьер-министра Армении

Он покинет свой пост перед парламентскими выборами

Никол Пашинян заявил, что уйдёт в отставку в апреле. При этом он останется исполняющим обязанности главы правительства Армении.

Премьер согласился на этот шаг для того, чтобы в стране можно было провести внеочередные парламентские выборы. Они намечены на 20 июня, напоминает ТАСС. Оппозиция не оценила такое решение Пашиняна и на митинге в центре Еревана призвала его покинуть свой пост немедленно.

В Армении главу кабмина назначает парламент. После боевых действий в Нагорном Карабахе и последовавшей за ними договорённости с Баку и Москвой о прекращении войны, в Армении увеличилось число критиков нынешнего премьера.

В Ереване проходили многотысячные митинги с требованием отставки Никола Пашиняна, которого оппозиция обвиняла в сдаче позиций в Нагорном Карабахе. Премьер долго не соглашался на компромисс, но в итоге частично уступил протестующим.

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