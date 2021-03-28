Уличным художникам доверят расписать станцию МЦД

Для этого выберут лучших из лучших

На следующей неделе в Москве стартует конкурс уличных художников. Его победителям власти доверят расписать станцию МЦД-2 "Царицыно". Об этом в своём Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

В конкурсе смогут принять участие как одиночные художники, так и группы до пяти человек.

Заявки на участие можно оставить на сайте Московских центральных диаметров.

Идея доверить уличным художникам роспись станций МЦД принадлежит пассажирам. Они высказали такое пожелание во время крауд-проекта "Московские центральные диаметры".

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