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Уличным художникам доверят расписать станцию МЦД

17:38
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

Для этого выберут лучших из лучших

На следующей неделе в Москве стартует конкурс уличных художников. Его победителям власти доверят расписать станцию МЦД-2 "Царицыно". Об этом в своём Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.
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В конкурсе смогут принять участие как одиночные художники, так и группы до пяти человек.

Заявки на участие можно оставить на сайте Московских центральных диаметров.

Идея доверить уличным художникам роспись станций МЦД принадлежит пассажирам. Они высказали такое пожелание во время крауд-проекта "Московские центральные диаметры".

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