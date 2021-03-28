Сильно постаревший Юрий Николаев встретился с дочкой Юлии Началовой

Вера Алдонина пришла на телевидение

14-летняя дочка Юлии Началовой пришла на телевидение. Её сфотографировали в студии программы "Модный приговор". Там же Вера Алдонина пообщалась с известным телеведущим Юрием Николаевым.

Время не щадит никого: 72-летний Николаев сильно сдал, выглядит он постаревшим. Говорили, что ведущий ещё советской "Утренней почты" тяжело болел.

Кстати, именно Юрий Николаев открыл путь к успеху маме Веры. Юлия Началова свою дорогу к славе и популярности начинала в "Утренней почте". Не исключено, что и дочка пойдёт похожим путём.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. За несколько дней до смерти она попала в Боткинскую больницу с раной на ноге. Позже выяснилось, что певица страдала несколькими хроническими заболеваниями и фактически запустила себя, не заботясь о здоровье. В неполные 40 лет у неё были диагностированы подагра, сахарный диабет и красная волчанка.

В браке Началовой с футболистом Евгением Алдониным 1 декабря 2006 года родилась дочь Вера. После смерти мамы она живёт с отцом.

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