Ограничения из-за коронавируса могут снять в России к концу лета

В стране должен сформироваться популяционный иммунитет

К концу лета в России будет достигнут популяционный иммунитет к коронавирусу и это позволит снять ограничения, введённые в начале 2020 года. Такого развития событий не исключил президент Владимир Путин.

"Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если вакцинация пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия-1".

В беседе с корреспондентом канала глава государства также раскрыл некоторые детали своей вакцинации. Путин объяснил, почему он не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии журналистов и телекамер. "Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?" – сказал президент.

Глава государства рассказал, что через несколько часов после укола он почувствовал некоторый дискомфорт в руке. Температура у него не поднималась, других изменений в организме Путин не почувствовал.

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