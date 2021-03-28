Россия готова помочь сдвинуть с места застрявшее в Суэцком канале судно

Сухогруз стоит без движения уже шесть дней

Число судов, ожидающих прохода через Суэцкий канал, достигло 370-ти. Все попытки снять с мели контейнеровоз Ever Given, который уже шестой день блокирует эту водную магистраль, успехов не принесли.

Из-за огромных размеров судна десять буксиров не могут сдвинуть его с места. Службы Суэцкого канала сейчас пытаются углубить дно. Во время прилива буксиры повторят операцию. Если результата не будет, придётся провести частичную разгрузку судна с тем, чтобы приподнять его. Но этот вариант сложен и требует много времени, сообщает "ТВ Центр".

Посольство России в Каире заявило, что наша страна готова оказать Египту всё необходимое содействие для решения проблемы. Контейнеровоз под панамским флагом, перевозивший груз из Китая в Нидерланды, застрял в южной части канала. Египет несёт из-за этого ежедневные убытки по 13-14 миллионов долларов.

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