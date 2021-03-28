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США готовят новые санкции против России

19:39
  • воскресенье
  • 28 марта 2021

С заявлением выступил госсекретарь Блинкен

США готовят новые санкции против России, Китая и газопровода "Северный поток-2". О продолжении давления по этим направлениям заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
Польша ввела свои санкции против "Северного потока-2"

Он назвал совместный российско-европейский проект плохой идеей и напомнил, что Штаты уже ввели санкции, ограничивающие участие в нём европейских компаний. В беседе с немецкими дипломатами США уже уведомили их о продолжении наращивания ограничительных мер.

"США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям", - заявил госсекретарь США.

Говоря об отношениях с Китаем Блинкен продолжил линию на конфронтацию, заявив, что США будут вести диалог с КНР с позиции силы. "В наших отношениях с Пекином возникает всё больше направлений для конфронтации. Но мы продолжаем сотрудничество по различным вопросам", - сказал глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, власти США близки к завершению своего обзора действий России, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными. В отношении нашей страны Штаты также готовы применить, как выразился госсекретарь, серьёзные меры.

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