В Краснодаре совершил аварийную посадку самолёт из Москвы

Пострадавших нет
В Краснодаре совершил аварийную посадку Boeing 737, летевший из Москвы. Во время полёта командир воздушного судна доложил о неисправности в закрылках.
Экстренные службы аэропорта Краснодара подготовились к посадке неисправного борта. Она прошла успешно. Никто из находившихся на борту 149 человек не пострадал, сообщает РБК.
Других подробностей этого авиапроисшествия не приводится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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