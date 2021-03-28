В Краснодаре совершил аварийную посадку самолёт из Москвы

Пострадавших нет

В Краснодаре совершил аварийную посадку Boeing 737, летевший из Москвы. Во время полёта командир воздушного судна доложил о неисправности в закрылках.

Экстренные службы аэропорта Краснодара подготовились к посадке неисправного борта. Она прошла успешно. Никто из находившихся на борту 149 человек не пострадал, сообщает РБК.

Других подробностей этого авиапроисшествия не приводится.

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