Фигуристов-триумфаторов встретили в Москве под гимн России

Российские спортсмены получили множество наград

В аэропорту Шереметьево в понедельник утром встретили российских спортсменов, с триумфом вернувшихся из Швеции с чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает "ТВ Центр".

Наша сборная стала лучшей в командном зачете, завоевав 6 медалей из 12 возможных. Причем, три из них - высшей пробы. Российские фигуристы повторили рекорд 22-летней давности. И еще одно достижение на чемпионатах мира - впервые в истории женского одиночного катания наши девушки заняли весь пьедестал. Золото - у 16-летней Анны Щербаковой.

В танцах на льду лучшие - Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А в парном катании на высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Болельщики устроили в аэропорту настоящее яркое праздничное шоу. Своих кумиров они встречали российскими флагами и гимном страны.

"Мы приехали на соревнования с чувством, что у нас сильные соперники, и победить может каждый, мы не думали о местах, а просто хотели откатать программу чисто, и у нас это получилось", - поделилась Анастасия Мишина.

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