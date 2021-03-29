В Европе продолжаются протесты против локдауна

Митинги жестоко подавляет полиция

В европейских странах набирает обороты протестное движение против локдауна, вызванного пандемией коронавируса. Очередной митинг прошел в столице Нидерландов. И, как и прежде, был жестоко подавлен полицией, передает "ТВ Центр".

Жители Амстердама выступали за отмену комендантского часа, который власти ввели до конца марта и собираются продлить. На Музейной площади около тысячи протестующих отказались подчиняться требованиям силовиков. Правоохранители применили против них водометы. Сообщается о нескольких задержанных.

Воскресная акция, но уже более мирная, состоялась в бельгийском Льеже. Митинг собрал сотни людей. Многие пришли в парк целыми семьями. Требования, как и в других странах ЕС - отмена локдауна и разрешение ходить без масок.

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