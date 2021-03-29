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При наводнении в американском Теннесси погибли четыре человека

09:03
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Реки вышли из берегов из-за затяжных дождей

По меньшей мере, четыре человека погибли из-за сильного наводнения в американском штате Теннесси. Около 130 спасены из затопленных домов и машин.

Информации о пропавших без вести пока не поступало. Поисково-спасательные работы продолжаются. Наиболее пострадала столица штата - Нэшвилл. К затоплениям привели затяжные дожди, в результате которых реки вышли из берегов.

Синоптики предупредили, что ещё один мощный ливень ожидается в Теннесси завтра. Власти просят жителей оставаться в безопасных местах.

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