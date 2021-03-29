При наводнении в американском Теннесси погибли четыре человека

Реки вышли из берегов из-за затяжных дождей
По меньшей мере, четыре человека погибли из-за сильного наводнения в американском штате Теннесси. Около 130 спасены из затопленных домов и машин.
Информации о пропавших без вести пока не поступало. Поисково-спасательные работы продолжаются. Наиболее пострадала столица штата - Нэшвилл. К затоплениям привели затяжные дожди, в результате которых реки вышли из берегов.
Синоптики предупредили, что ещё один мощный ливень ожидается в Теннесси завтра. Власти просят жителей оставаться в безопасных местах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram