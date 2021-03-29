Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

Сроки восстановления движения пока не называются

Суэцкий канал разблокирован: контейнеровоз Ever Given, из-за которого остановилось движение по водной артерии, сняли с мели. О том, как скоро будет восстановлено движение по каналу, пока не сообщается.

Движение по Суэцкому каналу было перекрыто 23 марта: в южной части сел на мель контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы. Причиной аварии управляющая судном японская компания Shohei Kisen назвала сильный ветер.

Ever Given - одно из крупнейших судов в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина — 59 м. На борту судна - более 20 тысяч контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. 28 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза, сообщает ТАСС.

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