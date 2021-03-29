Гинцбург предупредил о массовом заражении животных коронавирусом

Болезнь не обойдет питомцев стороной

После того, как люди смогут оградить себя от заражения коронавирусом при помощи вакцинации, инфекция перейдет на домашних и сельскохозяйственных животных, уверен директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", - предупредил эксперт.

Он отметил, что вирус отныне всегда будет окружать людей и эволюционировать, а потому нужно быть готовыми к длительному соседству с ним, передают "Известия".

"Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2", - заявил Гинцбург. Он добавил, что даже ВИЧ не имеет такой широты поражения клеток млекопитающих.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о готовности в конце апреля представить вакцину от коронавируса для животных. Препарат "Карнивак-Ков" поможет защитить от болезни пушных зверей, а также собак и кошек. Над созданием вакцины работают ученые из Федерального центра охраны здоровья животных.

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