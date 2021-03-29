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Гинцбург: Россия способна обеспечить вакциной от COVID-19 весь мир

08:54
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Качество и безопасность препарата "Спутник V" не вызывают сомнений

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть расширено. Качество и безопасность препарата не вызывают сомнений. Российские ученые обеспечат объем вакцины, достаточный для покрытия потребностей всего мира, заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
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Гинцбург признал, что поначалу, когда был только создан препарат, были сомнения в том, что удастся обеспечить потребности в масштабах страны. Однако с задачей успешно справились.

"А сейчас планы, мягко говоря, уже шире. Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем. Сегодня мы хотим поставить "Спутник" еще в 50 государств", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

Гинцбург подчеркнул: если сейчас заставить все мировые фармацевтические компании производить только вакцину от COVID-19, то за год будет произведено от силы 15% того количества препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 миллиарда человек. Российским ученым с самого начала было понятно, что надо загружать все мощности страны, что и было сделано.

Глава центра имени Гамалеи подчеркнул, что такая работа стала возможна уникальной системе сбора данных о клиническом применении вакцин. Гинцбург выразил благодарность за создание такой системы Минздраву и его главе Михаилу Мурашко.

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