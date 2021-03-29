Гинцбург: Россия способна обеспечить вакциной от COVID-19 весь мир

Качество и безопасность препарата "Спутник V" не вызывают сомнений

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть расширено. Качество и безопасность препарата не вызывают сомнений. Российские ученые обеспечат объем вакцины, достаточный для покрытия потребностей всего мира, заявил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Гинцбург признал, что поначалу, когда был только создан препарат, были сомнения в том, что удастся обеспечить потребности в масштабах страны. Однако с задачей успешно справились.

"А сейчас планы, мягко говоря, уже шире. Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем. Сегодня мы хотим поставить "Спутник" еще в 50 государств", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

Гинцбург подчеркнул: если сейчас заставить все мировые фармацевтические компании производить только вакцину от COVID-19, то за год будет произведено от силы 15% того количества препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 миллиарда человек. Российским ученым с самого начала было понятно, что надо загружать все мощности страны, что и было сделано.

Глава центра имени Гамалеи подчеркнул, что такая работа стала возможна уникальной системе сбора данных о клиническом применении вакцин. Гинцбург выразил благодарность за создание такой системы Минздраву и его главе Михаилу Мурашко.

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