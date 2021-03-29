Сотрудники центра Гамалеи повторно привились "Спутником V"

Иммунный ответ у них хороший

Несколько сотрудников НИЦ имени Гамалеи повторно привились вакциной "Спутник V", у них зафиксированы хорошие иммунные ответы, заявил замдиректора центра Денис Логунов.

Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что препарат "Спутник V" может оказаться "одноразовым" - в дальнейшем им нельзя будет вакцинироваться повторно. Затем она пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации были сформулированы некорректно.

Сотрудники НИЦ Гамалеи на личном примере доказали, что ревакцинация "Спутником V" возможна, передает "Первый канал". "Конечно, "Спутник V" может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие иммунные ответы", - рассказал Логунов.

Он добавил, что у пожилых людей реже проявляются побочные реакции на вакцины. Эксперт объяснил это тем, что в преклонном возрасте организм мягче реагирует на раздражители. "Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых — она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется <...> старение иммунной системы", - резюмировал Логунов.

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