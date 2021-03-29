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Сергунина: Конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдет в Москве

09:09
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Заявки принимаются до 23 апреля

В Москве проведут конкурс технологичных проектов Impact Challenge. В нем смогут принять участие компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются медицинскими разработками, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, эксперты отберут 20 команд, которые смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.

"Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса - поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном, этапе", - отметила Сергунина.

Заявки на участие принимаются до 23 апреля на сайте Московского инновационного кластера.

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