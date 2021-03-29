Названы сроки восстановления навигации по Суэцкому каналу

Судно Ever Given удалось сдвинуть с места

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, удалось сдвинуть с места. Возобновление навигации ожидается в течение нескольких часов, заявил источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

Он отметил, что операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров. Ожидается, что после полудня судно вернут на фарватер и отправят на техосмотр.

"В течение нескольких часов навигация по каналу может возобновиться", - передает РИА Новости слова источника.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн по пути из Китая в Нидерланды, это случилось на 151 километре канала. В результате движение судов оказалось полностью заблокировано. Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram