ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки восстановления навигации по Суэцкому каналу

09:30
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Судно Ever Given удалось сдвинуть с места

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, удалось сдвинуть с места. Возобновление навигации ожидается в течение нескольких часов, заявил источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
Россия готова помочь сдвинуть с места застрявшее в Суэцком канале судно

Он отметил, что операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров. Ожидается, что после полудня судно вернут на фарватер и отправят на техосмотр.

"В течение нескольких часов навигация по каналу может возобновиться", - передает РИА Новости слова источника.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн по пути из Китая в Нидерланды, это случилось на 151 километре канала. В результате движение судов оказалось полностью заблокировано.  Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Суэцкий канал
Суэцкий канал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.