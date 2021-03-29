Как встретили в Москве триумфаторов ЧМ по фигурному катанию

Наша сборная стала лучшей в командном зачете

Встреча триумфаторов - под гимн, которому не дали прозвучать на чемпионате мира. В аэропорту Шереметьево в понедельник ночью приветствовали российскую сборную по фигурному катанию. На соревнованиях в Стокгольме наши спортсмены выступили на пределе своих возможностей и показали колоссальный результат, завоевав сразу 6 медалей.

В ночной тишине аэропорта - гимн России. Поют болельщики, без музыки, да она и не нужна. Именно этих слов нашим фигуристам не хватало в минуту их триумфа, когда они поднимались на пьедестал.

"Даже на пьедестале, когда мы стояли, очень хотелось услышать гимн. Но все-таки болельщики пришли к нам в аэропорт поддержать, поздравить. Мы им очень благодарны от всей души и безгранично приятно было услышать это, как бальзам на душу", - рассказал Александр Галлямов.

На льду дворца спорта Стокгольма было жарко. Анна Щербакова сама себе сделала подарок на 17-летие. Золотая медаль. Первая в карьере. Выступлением девушки восхищались даже соперники. Чемпион мира в мужском одиночном катании Нейтан Чен прямо на льду подарил Анне торт. Впервые в истории женского одиночного катания наши девушки заняли весь пьедестал. В танцах на льду лучшие - Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А в парном катании на высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В итоге наша сборная стала лучшей в командном зачете, завоевав 6 медалей из 12 возможных. Причем, три из них - высшей пробы. Российские фигуристы повторили рекорд 22-летней давности. Сейчас у фигуристов несколько дней отдыха. А затем - вновь тренировки. Уже в апреле они отправятся в Японию на командный чемпионат мира. Болельщики ждут новых побед.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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