Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз попал на видео

Когда навигация возобновится окончательно?

Сдвинули с мёртвой точки. Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, удалось снять с мели. Спустя неделю безуспешных попыток судно, наконец, вернули на фарватер. Правда, пока не полностью. Сейчас операция, в которой участвовали десятки буксиров, временно приостановлена.

Только к 9 утра по московскому времени в кризисном штабе Суэцкого канала окончательно подтвердили: гигантский контейнеровоз удалось снять с мели. Причем, без разгрузки. Сейчас Ever Given стоит вдоль, а не поперек берега, под небольшим углом, передает "ТВ Центр". Начиная с полудня по московскому времени, благодаря приливу, уровень воды должен подняться примерно на два метра. Это позволит попробовать оттащить контейнеровоз к середине русла и отправить на техосмотр. И только после этого можно будет говорить о возобновлении навигации.

Операция по освобождению Суэцкого канала заняла неделю. Ever Given сел на мель 23 марта, нос плотно уперся в скальную породу. Глядя на эти кадры, становится понятно - почему. Отчетливо видны размеры принадлежащего японской компании судна. 400 метров в длину и 59 - в ширину.

На снимках со спутника - весь масштаб бедствия: водная артерия перекрыта полностью. В причинах ЧП продолжают разбираться. Япония направит в Египет своих экспертов. Предварительно озвучено несколько версий.

"Могли иметь место технические проблемы или человеческий фактор. Или совокупность причин. Это выявит расследование. Сейчас однозначно можно сказать: был сильный ветер и песчаная буря", - заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

Из-за блокировки Суэцкого канала в него не смогли зайти почти 370 судов и 25 нефтеналивных танкеров. В Египте рассматривают предоставление им льгот и скидок на транзит после разрешения ситуации. Однако негативный эффект уже наступил. Сама администрация канала несет ежедневные убытки в 14 миллионов долларов. Цены на черное золото поднялись на 6 процентов. И только сегодня начали опускаться - после новостей об удачной отбуксировке сухогруза.

При этом инцидент почти не отразился на российской нефти марки Urals, заявили в Минэнерго. Её поставляют потребителям другими маршрутами. Египетское ЧП показало необходимость увеличения потенциала Северного морского пути, который использует Россия.

Но в целом эксперты настроены довольно пессимистично: каждый день простоя Суэцкого канала - это многомиллиардные убытки для мировой экономики. В Финляндии уже говорят о дефиците кофейных зерен, ананасов и тунца.

По мнению экспертов, случившееся должно заставить администрацию канала пересмотреть регламент прохождения судов и ввести новые меры безопасности. Например, выделить дополнительные буксиры для большегрузов. Крупные компании уже начали задумываться об изменении цепочек поставок.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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