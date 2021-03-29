Снижение заболеваемости в России, мегалокдаун в Европе: ситуация с COVID-19 в мире

Все больше россиян понимают необходимость вакцинации

В регионах продолжается массовая иммунизация. Там всё больше желающих получить отечественную вакцину.

В этой поликлинике Владивостока даже очередь в кабинет на вакцинацию - электронная. Быстро, комфортно, безопасно.

"Люди совершенно разного возраста прививаются. И молодые, и пожилые, и с сопутствующими заболеваниями. Единственное противопоказание - это острые воспалительные заболевания, это обострение хронических заболеваний. Ну и отдельные состояния, которые определит терапевт при осмотре перед вакцинацией", - рассказала главный врач поликлиники Алина Александрова.

Медики констатируют: благодаря прививкам существенно снизилась заболеваемость. Сейчас в стационаре этой больницы 89 пациентов с Ковид. Число коек решено сократить с 450 до 300. Все больше жителей Владивостока понимают необходимость вакцинации.

В Новосибирской области желающих столько, что региональный Минздрав запросил дополнительные партии вакцин.

"Мы ждем поставок. По предварительным данным от Министерства здравоохранения Российской Федерации, в апреле для вакцинирования практически 60 процентов населения будут плановые большие транши", - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Люди доверяют отечественным препаратам. Ведь факты говорят сами за себя. "Вы посмотрите, вот они сравнивают с "АстраЗенекой" и "Пфайзером". "АстраЗенека" - 62 процента эффективности. Наша "Спутник V" – 96", - отметил заместитель председателя общественного совета при заксобрании Новосибирской области, доктор медицинских наук Александр Семенюк.

Впрочем, для чиновников в Евросоюзе это не аргумент. Политические амбиции превыше всего. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявляет: российские вакцины Европе не нужны, хватает и собственных разработок. Вот только вопрос: почему тогда в России антиковидные ограничения смягчают, а в Европе - новый карантин, который уже называют мегалокдауном.

Власти Германии включили Францию, где заболеваемость превышает 200 случаев на 100 тысяч населения, в зону повышенного риска. Всех, кто прибыл оттуда, ждёт 10-дневный карантин. С 1 апреля ужесточает правила въезда и Норвегия. Результатов теста придется ждать прямо на границе. В Румынии в населенных пунктах, где заболеваемость превысила критический порог, вводят комендантский час. Именно эта, пожалуй, одна из самых жестких мер, уже второй месяц будоражит население Голландии. Накануне полиция Амстердама снова жёстко, с применением водометов и дубинок, разогнала митинг на Музейной площади. Среди арестованных оказался 74-летний армейский ветеран.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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