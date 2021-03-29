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Полыхающий в Индонезии нефтезавод сняли на видео

11:47
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Пострадали десятки человек

Пугающие кадры пришли из Индонезии. Там горит нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в Юго-Восточной Азии. Полыхают резервуары с топливом. Пламя и огромные клубы чёрного дыма видны за много километров вокруг, сообщает "ТВ Центр".
Опубликовано видео последствий крупного пожара в Новокузнецке

Пожару предшествовал взрыв. Вот уже 14 часов возгорание не удаётся потушить. На месте работают сотни сотрудников экстренных служб. Они пытаются не допустить распространение огня.

В результате ЧП пострадали 28 человек. Пятеро получили сильные ожоги. Жители окрестных сёл эвакуированы. Причины пожара точно не известны. По одной из версий, в резервуар во время грозы попала молния.

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