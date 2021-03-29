Полыхающий в Индонезии нефтезавод сняли на видео

Пострадали десятки человек

Пугающие кадры пришли из Индонезии. Там горит нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в Юго-Восточной Азии. Полыхают резервуары с топливом. Пламя и огромные клубы чёрного дыма видны за много километров вокруг, сообщает "ТВ Центр".

Пожару предшествовал взрыв. Вот уже 14 часов возгорание не удаётся потушить. На месте работают сотни сотрудников экстренных служб. Они пытаются не допустить распространение огня.

В результате ЧП пострадали 28 человек. Пятеро получили сильные ожоги. Жители окрестных сёл эвакуированы. Причины пожара точно не известны. По одной из версий, в резервуар во время грозы попала молния.

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