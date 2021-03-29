В Крыму провели необычный субботник

Пластиковая бутылка запросто может стать скамейкой

Уборка территорий под зажигательную музыку. В Крыму состоялся необычный субботник. Выпить чая или даже пройти мастер-класс можно в перерывах между сбором мусора. А у отходов теперь есть вторая жизнь.

Битое стекло, пластик и полиэтилен, консервные банки и даже автомобильные покрышки. В сезон паводков все это могло оказаться в воде, но теперь попадет на свалку.

Это новый формат субботника – интерактивный. Сбор мусора – как повод хорошо провести выходные на природе: с музыкой, горячим чаем и живописным видом. Сегодня у нас крымские Альпы – Чатыр-Даг. На берегах обмелевшего из-за засухи Симферопольского водохранилища даже фотозону организовали. А еще конкурсы, танцы и экологические мастер-классы – по сортировке мусора.

На первый субботник собралось две сотни добровольцев. В основном, молодежь и семьи с детьми. Такие уборки волонтеры планируют сделать регулярными.

Тем более, что теперь есть где сортировать отходы. В рамках федерального нацпроекта "Экология" в Симферополе построили современный комплекс. Очистные сооружения, система фильтрации воздуха и газоанализаторы – никакого запаха и соприкосновения отходов с почвой. Притом, что обработка ведется в круглосуточном режиме.

"Производительностью 150 тысяч тонн ТКО в год. После введения до конца 2021 года второй очереди будет 250 тысяч тонн. Это будет крупнейший подобный комплекс в Южном федеральном округе", - рассказал генеральный директор мусоросортировочного комплекса Максим Копейкин.

А это уже первое на полуострове предприятие по производству уличной мебели из переработанных отходов. Канистры из-под моющих средств, крышки пластиковых бутылок, плотный полиэтилен смешивают с песком и под воздействием температур и пресса превращают в скамейки, урны, заборы и кашпо для цветов.

"На такую лавочку уходит порядка 5 тысяч пакетов, либо 40 килограммов пластика. Она производится достаточно быстро. В день мы можем произвести 3-4 таких лавочки", - говорит управляющий эко-завода Алла Нырова.

Гарантия пожизненная. Предмет всегда можно переплавить и отлить заново. Эстетично, экологично, а еще антивандально.

Это лишь первые, но важные шаги по решению мусорной проблемы на полуострове. Меняется общественное сознание. Местные жители и гости полуострова все чаще приезжают на море не только отдохнуть, но и привести в порядок пляжи и туристические тропы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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