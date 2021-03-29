Собянин: Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19

Инновационные решения спасли тысячи жизней

Международный аналитический центр StartupBlink составил рейтинг инноваций по борьбе с коронавирусной инфекцией, согласно которому российская столица входит в тройку лучших. Об этом говорится на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Открытая база данных лучших практик по борьбе с COVID-19 в различных городах мира постоянно обновляется. На текущий момент там представлены решения из 40 стран. Вклад Москвы – 46 инноваций.

"В списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V", - говорится в блоге мэра.

Отмечается, что инновационные решения спасли тысячи жизней и помогли горожанам пережить это непростое время.

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