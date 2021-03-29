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Москвичам пообещали весеннее тепло и высокое давление

09:23
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Осадков не ожидается

Весенняя погода устанавливается в столичном регионе. 29 марта температура воздуха в Москве поднимется выше плюс 10 градусов, малооблачно и без осадков.
Метеорологическая весна пришла в Москву

"Сегодня погода будет обусловлена влиянием антициклона, малооблачно, без осадков, плюс 10 - плюс 12 в столице, до плюс 13 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - цитирует РИА Новости ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Синоптик предупредил, что атмосферное давление в столице повысится до 761 миллиметра ртутного столба.

Ранее метеорологи выступили с прогнозом на апрель. Жителям столицы пообещали "коралловый" месяц – температура будет примерно на 2 градуса выше нормы.

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