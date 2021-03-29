Россиян предупредили о росте цен на такси на 5-10%

Перевозчики испугались издержек

В России стоимость услуг такси может вырасти на 5-10%. Причиной послужил рост цен на топливо, предупредили в Общественном совете по развитию такси.

В некоторых регионах уже фиксируются случаи значительного завышения стоимости поездок. Например, в Приморском крае, где топливо подорожало на 2-3 рубля за литр, при том как средняя цена по России выросла на 1-1,5 рубля.

В ряде регионов стоимость пропан-бутана выросла до 29 рублей, в прошлом году она составляла 16 рублей. Цена на метан сейчас составляет 19-20 рублей в сравнении с прошлогодними 14-16 рублями, отметили в Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси. В связи с подорожанием топлива обеспокоенные таксопарки начали закладывать издержки в стоимость тарифов, что привело к росту цен на поездки, передают "Известия".

В начале этого года в ФАС уже поступали жалобы из-за завышения цен на такси в 3-5 раз, в основном рост стоимости был связан с плохими погодными условиями и высоким спросом.

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