Сурки проснулись в Московском зоопарке. Видео

Это произошло гораздо позже обычного

В Московском зоопарке проснулись сурки. Это произошло гораздо позже обычного из-за снежной и суровой зимы.

"Наши обитатели не очень торопятся просыпаться. Первым "подснежником" в этом году оказался сурок Арчи. Обыкновенно пробуждение сурков приходится на первую неделю марта, а если зима выдалась снежной, то зверьки могут проспать и до конца месяца", - сообщил ТВЦ.RU в пресс-службе столичного зоопарка.

Там отметили, что Арчи всегда просыпается раньше своих соседок – Сары и Нагайны. Они, скорее всего, тоже проснулись, но пока еще не появлялись на публике.

Несмотря на то, что Арчи долгое время голодал, сейчас он ест только необходимый минимум – ему уже принесли свежий салат и микс из овощей.

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