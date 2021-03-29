Минтруд изменил требования для получения пособий на детей 3-7 лет

Пособия станут более адресными

Минтруд скорректировал проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет. Как сообщили в ведомстве, были учтены предложения общественного совета. Изменения вносятся для того, чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении.

По новым правилам, которые начнут действовать с 1 апреля, при расчете не будут учитывать доли в собственности, которые составляют треть или меньше от площади квартиры или дома, а также размер участка до 1 га, если он расположен в сельской местности.

Как пишут "Известия", большинство семей получит пособия по новым правилам в конце апреля-начале мая. Заявление должны проверить органы соцзащиты, дополнив их сведениями из информационных систем.

Указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет подписал ранее президент России Владимир Путин. Теперь размер помощи будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram