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"Нет, я не развожусь": Тодоренко рассказала, почему сменила имидж

10:16
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Звезда показала подписчикам новые фото

Популярная телеведущая Регина Тодоренко поразила поклонников резкой сменой имиджа – звезда сделала новую прическу и похвасталась ей в Instagram.

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Ведущая заявила подписчикам, что новая стрижка вовсе не означает развод, а всего лишь является попыткой разнообразить жизнь.

"Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!" - заявила Тодоренко.

С 2018 года телеведущая Регина Тодоренко состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает сына Мишу.

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