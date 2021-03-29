Гинцбург объяснил бесполезность вакцины у алкоголиков и наркоманов

Все дело в делении клеток

Вакцины от коронавирусной инфекции не будут работать в организме алкоголиков и наркоманов, заявил директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он объяснил, что вакцины перестают действовать в организмах тех людей, у которых уровень этилового спирта в крови превышает 1%.

"Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, — это полтора стакана водки в день. Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться", - предупредил эксперт.

Он отметил что тот же эффект возникает, когда человек принимает наркотики. Гинцбург добавил, что "под удар" попадают и пациенты, которые находятся в активной стадии лечения онкологии и пьют цитостатики. Эти препараты подавляют деление не только раковых клеток, но и всех других, передают "Известия".

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