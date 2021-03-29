Сергунина: В "Технограде" пройдет серия вебинаров по развитию надпрофессиональных навыков

Первый вебинар пройдет 30 марта

Запись на серию бесплатных вебинаров по развитию надпрофессиональных навыков стартовала на интерактивной платформе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, программа обучения состоит из восьми вебинаров. Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим.

Транслировать вебинары будут на интерактивной платформе "Технограда". Первое занятие пройдет 30 марта в 19:00.

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